उठाना चाहते हैं सरकारी पैसों और सब्सिडी का फायदा? तो जान लें Aadhaar Card बनवाने का सबसे आसान तरीका

आधार कार्ड (Aadhaar Card) भारत में कई सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। यह अब सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। आधार कार्ड का उपयोग पहचान/निवास के प्रमाण और eKYC के लिए भी किया जाता है। इस कार्ड पर यूआईडीएआई और भारत सरकार द्वारा जारी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। यदि आपने अभी तक आधार कार्ड के लिए नहीं बनवाया है तो अब बनवा लें, वरना आप सरकार से मिलने वाले पैसों से हाथ धो बैठेंगे। आधार बनवाने के लिए आपको कहीं जानें की जरूरत नहीं आप ये काम घर बैठे भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं घर बैठे आधार कार्ड बनवाने का तरीका:

How to apply for Aadhaar Card online

यूआईडीएआई यूजर्स को आधार एनरोलमेंट सेंटर खोजने, फॉर्म भरने और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की अनुमति देता है। इसके बाद, आप अपने आधार कार्ड के आवेदन को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ केंद्र में जा सकते हैं।

Aadhaar enrolment centre ऑनलाइन कैसे ढूंढे

आधार कार्ड आवेदन में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने आस-पास एक नामांकन केंद्र खोजना। आइए जानते हैं कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं एनरोलमेंट सेंटर:

1. www.uidai.gov.in पर जाएं।

2. माई आधार के तहत 'लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर' चुनें।

3. खुलने वाला पेज आपको स्टेट, पोस्टल (पिन) कोड या सर्च बॉक्स द्वारा सर्च करने का ऑप्शन देगा।

4. एक बार जब आप आवश्यक फ़ील्ड दर्ज करते हैं, तो आपको अपने पते के साथ आस-पास के केंद्रों की एक लिस्ट मिल जाएगी।



Book an Appointment Online

एक बार जब आप अपने निवास के पास आधार नामांकन केंद्र का पता लगा लेते हैं, तो नलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लें। इसके लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाएं और माई आधार टैब के तहत बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। अपना शहर/स्थान चुनें और 'प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट' पर क्लिक करें। 'नया आधार' चुनें और अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओटीपी जनरेट करें।

Aadhaar बनवाने के लिए इन डॉक्यूमेंट को ले जाएं

उन दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए पढ़ें जिन्हें आपको ले जाने की आवश्यकता है:

> पहचान के प्रमाण के लिए: वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और सरकारी आईडी कार्ड।

> पते के प्रमाण के लिए: वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक / बैंक स्टेटमेंट और पानी / बिजली / लैंडलाइन बिल।

इसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफ देना होगा नामांकन केंद्र पर मौजूद सरकारी अधिकारी आपसे आपके दोनों हाथों की उंगलियों के निशान और आपके आईरिस स्कैन सहित अपना बायोमेट्रिक डिटेल्स प्रदान करने के लिए कहेगा। इसके बाद आपकी 14 अंकों की नामांकन संख्या और आधार की अन्य डिटेल्स उपलब्ध होंगी। पर्ची का उपयोग आपके आधार कार्ड आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। आधार बनने के बाद आप उसे ऑनलाइन UIDAI की वेबसाइट पर जा कर डाउनलोड कर सकते हैं।