दमदार कैमरे और प्रोसेसर के साथ आए Honor के दो धांसू स्मार्टफोन, बैटरी भी तगड़ी

ऑनर प्ले 6T और ऑनर प्ले 6T प्रो की मार्केट में एंट्री हो गई है। कंपनी के ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी प्रोसेसर से लैस हैं। फोटोग्राफी के लिए इनमें 48 मेगापिक्सल तक का प्राइमरी कैमरा दिया गया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 08 Apr 2022 01:41 PM

