धमाकेदार कमबैक को तैयार यह स्मार्टफोन ब्रैंड, सारी कंपनियों के उड़े होश

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज कंपनियों का बोलबाला है लेकिन एक ब्रैंड बीते कुछ साल से गायब हो गया था। आपको दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, हम बात कर रहे हैं- Huawei के सब-ब्रैंड Honor की। इस ब्रैंड ने कभी भी भारतीय मार्केट को अलविदा नहीं कहा लेकिन लंबे वक्त से इसका कोई फोन भारत में लॉन्च नहीं हुआ था। अब अगस्त में अगला लॉन्च करते हुए यह धमाकेदार कमबैक को तैयार है। नई रिपोर्ट में इससे जुड़े संकेत मिले हैं।

साल 2013 में Honor को हुवाई के सब-ब्रैंड के तौर पर लॉन्च किया गया था और 2014 में यह भारतीय मार्केट का हिस्सा बना था। अफॉर्डेबल प्राइस पर वैल्यू-फॉर-मनी फोन लॉन्च करने के चलते इसने तेजी से अपनी पहचान बनाई थी। साल 2020 में अमेरिकी सरकार की ओर से हुवाई पर लगाई गई बिजनेस से जुड़ी पाबंदियों के चलते हुवाई और ऑनर ब्रैंड ग्लोबल मार्केट से लगभग गायब हो गए थे। अब एक बार फिर भारत में ऑनर फोन्स का जलवा देखने को मिलेगा।

माधव सेठ संभालेंगे कंपनी की कमान

ऑनर भारतीय मार्केट से पूरी तरह गायब नहीं हुआ था और इसके फिटनेस ट्रैकर्स और टैबलेट देश में लगातार रीलॉन्च किए जाते रहे हैं। हालांकि, स्मार्टफोन सेगमेंट में कंपनी का नया डिवाइस देखने को नहीं मिला था। अब संकेत मिले हैं कि अगला ऑनर फोन अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। यह भी सामने आया है कि पूर्व Realme CEO माधव सेठ को Honor India की कमान संभालने का मौका मिलेगा।

ऑनर ने फाइल किया है नया ट्रेडमार्क

भरोसेमंद टिप्सटर मुकुल शर्मा की ओर से अब चाइनीज कंपनी की ओर से फाइल किए गए एक ट्रेडमार्क की फोटो शेयर की गई है। इस फोटो से पता चला है कि कंपनी ने अब 'Honor for Knights' ट्रेडमार्क लिया है। इस डॉक्यूमेंट में भी प्रॉपराइटर के तौर पर माधव सेठ का नाम दिख रहा है। इसमें बताया गया है कि ट्रेडमार्क मोबाइल फोन्स और एक्सेसरीज से जुड़ा है माधव सेठ ने भी अपने ट्विटर बायो में कंपनी से जुड़ा एक टीजर शामिल किया है।

अगले महीने बड़े फोन लॉन्च की उम्मीद

माधव सेठ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और लिंक्डइन पर भी क्रिप्टिक मेसेज के तौर पर 'When is the KNIGHT coming?' पूछा है। इसे लेकर फॉलोअर्स चर्चा कर रहे हैं और कयाल लगाए जा रहे हैं कि Honor के अगले फोन का 'KNIGHT' से कुछ कनेक्शन है। टिप्सटर मुकुल शर्मा ने अगले महीने कंपनी के कमबैक की बात जरूर कही है लेकिन अगस्त में लॉन्च होने वाले फोन के बारे में कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।