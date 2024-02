पेमेंट्स बैंक पर बैन: नहीं होना चाहते परेशान? ऐसे बंद या पोर्ट करें अपना Paytm FasTag

ऐप पर पढ़ें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Paytm Payments Band Ltd. के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 29 फरवरी, 2024 के बाद इसे सभी ऑपरेशंस रोकने को कहा है। यानी इसके बाद Paytm वॉलेट और इस अकाउंट से लिंक FasTag काम के नहीं रह जाएंगे। इसके बाद यूजर्स के मौजूदा रकम इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन टॉप-अप नहीं कर सकेंगे।

अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगले महीने के बाद क्या करेंगे तो हम आसान स्टेप्स में मौजूदा Paytm FasTag अकाउंट बंद करने या फिर किसी अन्य प्रोवाइडर में पोर्ट करने का तरीका बताने जा रहे हैं। अपना Paytm FasTag अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो आप 01204456456 या फिर 18001204210 पर कॉल करते हुए ऐसा कर सकते हैं। ऐप के जरिए ऐसा करने का तरीका हम नीचे बता रहे हैं।

Paytm ने दी सफाई, Payments Bank बैन के बाद भी काम करता रहेगा ऐप

ऐसे बंद या पोर्ट करें अपना Paytm FasTag

- सबसे पहले फोन में Paytm ऐप ओपेन करें और फिर ऊपर दिख रहे सर्च आइकन पर टैप करें।

- यहां FasTag लिखकर सर्च करें और फिर Paytm Payments Bank सेक्शन में दिख रहे Manage FasTag विकल्प पर टैप करना होगा।

- अब Paytm अकाउंट से लिंक सभी FasTag दिख जाएंगे और जिसे भी डिऐक्टिवेट करना है, उसपर टैप करना होगा।

- अब दिख रहे Management Options में से सबसे नीचे जाएं और Help & Support पर टैप करें।

- यहं नीचे दिख रहे Need help with non-order-related queries. ऑप्शन पर टैप करें।

- अगले पेज पर I want to close my FASTag ऑप्शन का चुनाव करें और FasTag VRN चुनें।

- अब अगले पेज पर Close FASTag बटन पर क्लिक या टैप करें।

- अब वेब ब्राउजर ओपेन होगा और पेज पर दिख रहे VRN का चुनाव करना होगा।

- इसके बाद FasTag Close करने का कारण पूछा जाएगा।

- आखिर में आपको Close FasTag पर टैप करना होगा।

Paytm ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए होने वाले हैं ये बदलाव, हो जाएं तैयार

इतना करने के बाद अगले 5 से 7 दिनों में FasTag अकाउंट बंद हो जाएगा। इसके लिए आपकी ओर से जमा किया गया 250 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट पेटीएम वॉलेट में रिफंड हो जाएगा। पिछला FasTag बंद करने के बाद अन्य प्रोवाइडर्स के साथ नया FasTag बनाया जा सकेगा। हालांकि, आप ऐसा किए बिना सीधे एक से दूसरे प्रोवाइडर में स्विच या पोर्ट नहीं कर सकते।