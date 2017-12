MyJio एंड्रॉयड एप में दिया Hello Jio वॉयस असिस्टेंट, जानें कैसे है उपयोगी

रिलायंस जियो ने नया अपडेट जारी किया है और इस अपडेट में MyJio एप में वॉयस असिस्टेंट को शामिल किया गया है। हैलोजियो नाम की इस सेवा को माय जियो एंड्रॉयड एप में सबसे ऊपर दाईं तरफ दिए गए माइक आइकन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। ऐप में दिए गए फीचर का प्रयोग करने के लिए इस असिस्टेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध

Hello Jio वॉयस असिस्टेंट का इस्तेमाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लिए किया जा सकते हैं।

नए वॉयस असिस्टेंट के फीचर

Hello Jio वॉयस असिस्टेंट मोबाइल रिचार्ज, म्यूजिक और मूवी प्ले करना, कॉल करना और जियो एप खोलना जैसे काम कर सकता है। इस फीचर की मदद से मोबाइल में वॉयस कमांड की मदद से अलार्म सेट किए जा सकते हैं। मिसाल के रूप में इसके लिए यूजर को set the alarm [followed by the time you wish to set]" कहना होगा।