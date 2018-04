Google लॉन्च करने जा रहा है ये शानदार डिवाइस, ट्वीट कर दी जानकारी

Google speakers launch date: बीते सप्ताह इंटरनेट पर गूगल स्मार्ट स्पीकर को लेकर काफी खबरें आती रहीं। जानकारी दी गई कि जल्द ही गूगल भारतीय बाजार में स्मार्ट स्पीकर्स लॉन्च कर सकता है। अब यह केंफर्म हो गया है।

गूगल इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया गया कि घर में भी #MakeGoogleDolt के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ ही गूगल होम और गूगल होम मिनी की तस्वीरें भी शेयर की गई।

Get ready to #MakeGoogleDoIt, at home too. Coming soon. pic.twitter.com/JuNvt3cpFE