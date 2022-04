आपके फोन में तो नहीं ये ऐप? फोन नंबर, लोकेशन और ईमेल एड्रेस चुरा रहे थे, गूगल ने किया प्ले स्टोर से OUT

गूगल ने कथित तौर पर अपने प्ले स्टोर से कई ऐप हटा दिए हैं, जब कंपनी ने पाया कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं का पर्सनल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें लोकेशन, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस शामिल है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 09 Apr 2022 04:11 PM

