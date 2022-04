कंगाल कर देंगे ये 10 ऐप्स! फोन से तुरंत कीजिए DELETE, गूगल ने भी किया बैन

इन ऐप्स को 6 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स मिल चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक, इन ऐप्स के जरिए हैकर्स को आप की लोकेशन से लेकर ई-मेल, कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड तक का एक्सेस मिल सकता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 12 Apr 2022 01:29 PM

