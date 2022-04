इन खूबियों के साथ आ रही है गूगल की पहली Smartwatch, सैमसंग-ऐप्पल को देगी टक्कर; देखें लॉन्च डेट

प्रीमियम स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान है तो गूगल की पहली स्मार्टवॉच जल्द लॉन्च होने वाली है। टिप्सटर इवान ब्लास ने संकेत दिया है कि Wear OS 3.1 पर चलने वाली Pixel Watch को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sun, 17 Apr 2022 11:31 AM

इस खबर को सुनें