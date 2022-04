दमदार कैमरे के साथ आ रहे हैं पिक्सेल 7 सीरीज फोन, लॉन्च से पहले जानिए सबकुछ

कंपनी Pixel 7 सीरीज को यूएस और अन्य बाजारों में लॉन्च करेगी। दो नए Pixel 7 सीरीज के स्मार्टफोन इस साल के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इनमें Pixel 7 और Pixel 7 Pro शामिल हैं। देखें कैमरा डिटेल

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 16 Apr 2022 01:46 PM

