हिंदी न्यूज़ › गैजेट्स › इस कीमत पर आ रहे Google Pixel 6 और 6 Pro स्मार्टफोन, आज रात होगी लॉन्चिंग

गैजेट्स इस कीमत पर आ रहे Google Pixel 6 और 6 Pro स्मार्टफोन, आज रात होगी लॉन्चिंग Published By: Vishal Kumar Tue, 19 Oct 2021 08:57 AM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली