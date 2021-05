1 जून से खत्म हो रही है Google Photos से जुड़ी ये फ्री सर्विस, अब देना होगा इतने रुपये चार्ज

अगर आप अपनी फोटोज को क्लाउड पर शेयर करने के लिए Google Photos का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। क्योंकि अब गूगल 1 जून से यूजर्स को Google Photos प्लेटफार्म पर फोटो-वीडियो स्टोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15GB तक ही फ्री डेटा स्टोर करने देगा। इससे ज्यादा स्पेस का यूज करने वालों से कंपनी चार्ज वसूलेगी। बता दें कि गूगल फोटोज फिलहाल इंटरनेट पर सबसे बेस्ट फोटो स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। इसका एक कारण ये है कि, ये प्लेटफॉर्म आपको अनलिमिटेड हाई क्वालिटी विडियो और फोटो को मुफ्त में रखने का ऑप्शन देता है।



1 जून से हो जाएगा ये बदलाव

1 जून से हाई क्वालिटी तस्वीरों को गूगल सेव तो करेगा लेकिन इसे गूगल अकाउंट स्टोरेज में रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि, एक बार गूगल स्टोरेज भरने के बाद आपको गूगल वन से इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा।

इस तरफ आपको पैसे बचाने में भी मदद करेगा Google

गूगल ने बताया है कि, गूगल फोटो स्टोरेज यूजर्स के लिए कंपनी एक नया स्टोरेज मैनेजमेंट टूल लेकर आएगी। इस टूल की मदद से आपके जितने भी खराब क्वालिटी के फोटोज हैं उन्हें आप डिलीट कर पाएंगे और फिर 15 जीबी तक का स्टोरेज रख, आप सब्सक्रिप्शन के पैसे बचा पाएंगे।

इन फोन्स में काम पर नहीं इम्प्लीमेंट होगा नया नियम

खास बात यह है कि ये बदलाव उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनके पास गूगल Pixel 5 फ़ोन है या उससे पुराना Pixel डिवाइस हैं।

ऐसे चेक करें Google Photos पर आपका कितना डेटा है सेव

इसके लिए आपको केवल Google फ़ोटो ऐप खोलना होगा और स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर स्थित प्रोफ़ाइल आइकन पर टैप करके सेटिंग सेक्शन पर जाना होगा। वहां आपको अकाउंट स्टोरेज सेक्शन के तहत, ऐप दिखाता है कि आपने अब तक कितना स्टोरेज इस्तेमाल किया है।

Google One subscription लेने के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपये

Google One के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 100GB स्टोरेज स्पेस 130 रुपये प्रति माह या वार्षिक आधार पर 1,300 रुपये देकर मिल जाएगा। Google की इस सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको काफी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। खास बात यह है कि इस स्पेस को आप अपने परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वहीं 200GB स्टोरेज स्पेस के लिए आपको 210 रुपये प्रति माह या 2,100 रुपये प्रतिवर्ष का भुगतान करना होगा। 2TB के लिए, भारत में Google One की कीमत 650 रुपये प्रति माह और 6,500 रुपये प्रति वर्ष है। 10TB के लिए, कीमत 3,250 रुपये प्रति माह है।