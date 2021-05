5 दिन बाद बंद हो जाएगी Google की ये फ्री सर्विस, फटाफट ले लें बैकअप वरना देना होगा चार्ज

अगर आप अपने फोटोज और विडियोज संभाल कर रखने के लिए Google की क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि इस खबर को अनदेखा करना आप पर भारी पड़ सकता है. दरअसल गूगल अगले महीने की शुरुआत से Google Photos में फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज को बंद करने जा रही है। 1 जून से कंपनी यूजर्स को Google Photos प्लेटफार्म पर फोटो-वीडियो स्टोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15GB तक ही फ्री डेटा स्टोर करने देगी। इससे ज्यादा स्पेस का यूज करने वालों से कंपनी चार्ज वसूलेगी। बता दें कि गूगल फोटोज फिलहाल इंटरनेट पर सबसे बेस्ट फोटो स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। इसका एक कारण ये है कि, ये प्लेटफॉर्म आपको अनलिमिटेड हाई क्वालिटी विडियो और फोटो को मुफ्त में रखने का ऑप्शन देता है।



1 जून से बदल रहा है ये नियम

1 जून से हाई क्वालिटी तस्वीरों को गूगल सेव तो करेगा लेकिन इसे गूगल अकाउंट स्टोरेज में रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि, एक बार गूगल स्टोरेज भरने के बाद आपको गूगल वन से इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा।

नहीं खर्च करने चाहते हैं पैसे तो करें ये काम

अगर आप Google की इस सर्विस को नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप Google Photos में से सारा डाटा डाउनलोड कर उसे अपनी लोकल ड्राइव में सुरक्षित करके रख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं ड्राइव से फोटोज डाउनलोड करने का तरीका:

>> सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर/लैपटॉप में मौजूद किसी भी ब्राउजर से Takeout.google.com खोलना है।

>> फिर Google अकाउंट क्रेडेंशियल के जरिए लॉगइन करना है। अब आपको डिसिलेक्ट ऑल चेकबॉक्स पर क्लिक करना है।

>> उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर Google Photos ऑप्शन का चुनना है। यहां पर आपको उस फॉर्मेट का चयन करना है, जिसमें आप Google Photos से डाटा डाउनलोड या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं।

>> इसमें यूजर्स अपने हिसाब से फोटो एल्बम शामिल कर एक्सपोर्ट के लिए एक पॉप-अप को OK कर दें।

>> अब नीचे स्क्रॉल कर नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करना है। डिलीवरी मेथड ऑप्शन के अंदर 'सेंड डाउनलोड लिंक वाया ईमेल' को चुनना है और फ्रीक्वेंसी सेक्शन के अंदर एक बार एक्सपोर्ट का चयन करना है।

>> आखिर में .zip ऑप्शन को चूज कर, डाउनलोड साइज का चयन करें। इसमें आप 2GB से लेकर 50GB तक का चुनाव कर सकते हैं।

>> उसके बाद आपको Create export बटन पर क्लिक करें, फिर आपको आपके एक्सपोर्ट लिंक के प्रोग्रेस का मैसेज आएगा जैसे की कितने घंटे या दिन में यह लिंक रेडी हो जाएगा।



>> एक बार एक्सपोर्ट के रेडी हो जाने के बाद आपको डाउनलोड लिंक आपके मेल पर आ जाएगा।

इस तरफ आपको पैसे बचाने में भी मदद करेगा Google

गूगल ने बताया है कि, गूगल फोटो स्टोरेज यूजर्स के लिए कंपनी एक नया स्टोरेज मैनेजमेंट टूल लेकर आई हुई है। इस टूल की मदद से आपके जितने भी खराब क्वालिटी के फोटोज हैं उन्हें आप डिलीट कर पाएंगे और फिर 15 जीबी तक का स्टोरेज रख, आप सब्सक्रिप्शन के पैसे बचा पाएंगे।

इन फोन्स में काम पर नहीं इम्प्लीमेंट होगा नया नियम

खास बात यह है कि ये बदलाव उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनके पास गूगल Pixel 5 फ़ोन है या उससे पुराना Pixel डिवाइस हैं।

ऐसे चेक करें Google Photos पर आपका कितना डेटा है सेव

इसके लिए आपको केवल Google फ़ोटो ऐप खोलना होगा और स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर स्थित प्रोफ़ाइल आइकन पर टैप करके सेटिंग सेक्शन पर जाना होगा। वहां आपको अकाउंट स्टोरेज सेक्शन के तहत, ऐप दिखाता है कि आपने अब तक कितना स्टोरेज इस्तेमाल किया है।

Google One subscription लेने के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपये

Google One के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 100GB स्टोरेज स्पेस 130 रुपये प्रति माह या वार्षिक आधार पर 1,300 रुपये देकर मिल जाएगा। Google की इस सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको काफी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। खास बात यह है कि इस स्पेस को आप अपने परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वहीं 200GB स्टोरेज स्पेस के लिए आपको 210 रुपये प्रति माह या 2,100 रुपये प्रतिवर्ष का भुगतान करना होगा। 2TB के लिए, भारत में Google One की कीमत 650 रुपये प्रति माह और 6,500 रुपये प्रति वर्ष है। 10TB के लिए, कीमत 3,250 रुपये प्रति माह है।