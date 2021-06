Google पर डेटा सेव करना नहीं रहा Free, अब अपने जरूरी डॉक्यूमेंट और फोटोज के लिए देना होगा चार्ज, ऐसे खरीदें स्पेस

अगर आप अपने फोटोज और विडियोज संभाल कर रखने के लिए Google की क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल गूगल ने फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज सर्विस को बंद कर दिया है। अब कंपनी यूजर्स को Google प्लेटफार्म पर फोटो-वीडियो स्टोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15GB तक ही फ्री डेटा स्टोर करने देगी। अगर आपका डेटा इससे ज्यादा है तो आपको उस डेटा को सुरक्षित और सेव रखने के लिए Google One का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप Google One का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं और इसको खरीदने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे।



Google One क्या है?

Google One, Google Drive स्टोरेज का नया नाम है और यह एक पेड सर्विस है। यह सर्विस आपके Google खाते में अधिक स्टोरेज ऑफर करती है। अगर आपको 15GB से ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो आपको Google One की सदस्यता लेनी होगी। Google One के सब्सक्रिप्शन के फायदों की बात करे तो आपको एडिशनल स्टोरेज के साथ-साथ Google ग्राहक सेवा तक पहुंच प्रदान की जाती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ अपने स्टोरेज को आप शेयर कर सकते हैं वहीं कुछ स्पेशल ऑफ़र Google Play में भी मिलते हैं।

Google One Plans और Pricing

>> Google One के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 100GB स्टोरेज स्पेस 130 रुपये प्रति माह या वार्षिक आधार पर 1,300 रुपये देकर मिल जाएगा।

>> वहीं 200GB स्टोरेज स्पेस के लिए आपको 210 रुपये प्रति माह या 2,100 रुपये प्रतिवर्ष का भुगतान करना होगा। >> 2TB के लिए, भारत में Google One की कीमत 650 रुपये प्रति माह और 6,500 रुपये प्रति वर्ष है।

बता दें कि सभी योजनाओं के साथ मिलने वाले अतिरिक्त लाभ समान हैं। लेकिन 2TB योजना साथ आपको अपने Android फोन के लिए मुफ्त वीपीएन सेवा मिलती है। आप इस स्टोरेज को परिवार के अधिकतम छह सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं।

Google One की सदस्यता कैसे खरीदें?

Google One का सब्सक्रिप्शन खरीदना आसान है। इसके लिए आप Google One वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने Google खाते से लॉगिन कर सकते हैं और उस प्लान को चुन सकते हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। ध्यान दें कि यदि आपके पास एक से अधिक Google अकाउंट हैं, तो आप उनका डेटा भी Google One पर सेव कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप छह गूगल अकाउंट के साथ गूगल वन को साझा कर सकते हैं। बता दें कि Google One की खरीदारी भी Google Play पर ऐप्स खरीदने के समान है।

Google One की सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं है

ध्यान दें कि Google One की सदस्यता लेना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। ऐसी अन्य सेवाएं भी हैं। आप Microsoft OneDrive, Apple iCloud, DropBox, Amazon Photos और अन्य जैसे किसी अन्य सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने का निर्णय भी ले सकते हैं। या आप अपनी भविष्य की तस्वीरों को सहेजने के लिए 15GB स्टोरेज के साथ एक नया Google खाता खोल सकते हैं।