हाइवे ट्रैवल को Google ने बनाया आसान, आ गई जबर्दस्त सर्विस, ऐंड्रॉयड और iOS यूजर्स की मौज

गूगल मैप्स अब यूजर्स को हाइवे पर लगने वाले टोल टैक्स की जानकारी देगा। कंपनी इस सर्विस को भारत की करीब 2 हजार टोल रोड के लिए रोलआउट किया जा रहा है। इसमें टोल-फ्री रोड की जानकारी भी दी जाएगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 06 Apr 2022 12:20 PM

