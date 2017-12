Google लाया नया एप, इंटरनेट डाटा की करेगा बचत

गूगल ने अपना नया ऐप गूगल गो लॉन्च कर दिया है जो एक डाटा फ्रेंडली एप है। इसकी मदद से यूजर धीमी इंटरनेट स्पीड पर भी बड़ी ही तेजी से कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। यह एप गूगल प्ले स्टोर पर Google Go: A fast, easy, fun way to search नाम से उपलब्ध है। इस एप की बीटा वर्जन बीते अगस्त माह में दिखाई दिया था और अब यह गूगल प्लेस्टोर पर पेश कर दिया गया है।

5 एमबी वाला यह एप फोन में ज्यादा इंटरनल मेमोरी की खपत नहीं करता है क्योंकि यह खासतौर से बजट फोन के लिए बनाया गया है। यह ऐप ऑफलाइन भी काम करता है। कंपनी का कहना है कि इसमें यूजर अपने पसंदीदा ऐप का बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं गूगल प्लेस्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें आसानी से भाषा को बदला जा सकता है।

आगे जानें यह ऐप कैसे बचाता है समय