पॉप्युलर ऐप बंद करने जा रहा है Google, यूजर्स परेशान; ऐसे सेव करें अपना डाटा

सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल की ओर से ढेरों ऐप्स ऑफर की जा रही हैं लेकिन कंपनी खास सफलता ना मिलने के चलते कई ऐप्स को बंद करती रहती है। एक बार फिर कंपनी ने अपनी पॉडकास्ट ऐप को बंद करने का फैसला किया है। पॉडकास्ट सुनने के शौकीन यूजर्स के लिए यह बुरी खबर है और ढेरों यूजर्स कंपनी के इस फैसले से नाखुश हैं।

साल 2024 की पहली छमाही के बाद Google Podcasts ऐप बंद कर दिया जाएगा, ऐसे में यूजर्स के पास दूसरा ऐप इस्तेमाल करने का विकल्प है। गगल यूजर्स को उनका मौजूदा पॉडकास्ट ऐप डाटा Youtube Music ऐप में ट्रांसफर करने का विकल्प दिया जा रहा है। यूजर्स अन्य पॉडकास्ट ऐप्स का चुनाव भी कर सकते हैं।

सितंबर में की थी ऐप बंद करने की घोषणा

गूगल ने पिछले साल सितंबर में बताया था कि इसके Google Podcasts ऐप को अब बंद कर दिया जाएगा। कंपनी ने पाया था कि ज्यादातर यूजर्स इस ऐप के बजाय यूट्यूब पर पॉडकास्ट सुनना पसंद कर रहे हैं। Edison की ओर से किए गए सर्वे में पता चला है कि अमेरिका में वीकली पॉडकास्ट सुनने के लिए करीब 23 पर्सेंट यूजर्स Youtube पर जाते हैं, इसकी तुलना में केवल 4 पर्सेंट ही Google Podcasts की मदद ले रहे थे।

कबसे काम करना बंद कर देगा गूगल ऐप?

कंपनी की ओर से पॉडकास्ट ऐप के शटडाउन की टाइमलाइन भी शेयर की गई है। अमेरिका में यह ऐप 2 अप्रैल, 2024 के बाद काम करना बंद कर देगा और यूजर्स नए पॉडकास्ट एपिसोड नहीं प्ले कर सकेंगे। हालांकि, Google Podcasts ऐप मार्च तक उपलब्ध रहेगा। अगर यूजर्स 2 अप्रैल की डेडलाइन मिस कर जाते हैं, तब भी वे जुलाई 2024 तक अपना डाटा दूसरे ऐप में माइग्रेट कर सकेंगे।

अप्रैल से जुलाई के बीच ऐप जरूर ओपेन होगा लेकिन कोई पॉडकास्ट प्ले नहीं होंगे। अगर यूजर्स Youtube Music पर डाटा ट्रांसफर करना चाहें तो ऐसा करना आसान है। ऐप में Export Subscription पर टैप करने के बाद Export to Youtube Music और Export to another app दो विकल्प मिलेंगे। Youtube Music ऐप का चुनाव करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा और स्क्रीन पर दिख रहे निर्देश फॉलो करते हुए आपके पॉडकास्ट इस ऐप में दिखने लगेंगे।