फोन बेचने के लिए Google का नया फंडा, होमपेज पर कर दिया यह बड़ा बदलाव

टेक कंपनी गूगल के पास ढेरों हार्डवेयर प्रोडक्ट्स का भी बड़ा पोर्टफोलियो है और यह केवल सॉफ्टवेयर आधारित सेवाएं ही ऑफर नहीं करती। अब कंपनी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट भारत पर अपना फोकस बढ़ा रही है और इसी हफ्ते नया Google Pixel 7a लॉन्च किया गया है। अफॉर्डेबल प्राइस पर धांसू फीचर्स के साथ आया यह फोन अब गूगल होमपेज पर दिख रहा है।

गूगल सर्च इंजन अपने होमपेज पर सर्च विंडो के नीचे एक नोटिफिकेशन और Google Pixel 7a की छोटी सी इमेज दिखा रहा है। इस नोटिफिकेशन में 'New! Get the latest Google Pixel 7a phone. Available Now' लिखा हुआ है। इस तरह कंपनी यूजर्स को बता रही है कि उसका नया फोन अब उपलब्ध है और खरीदा जा सकता है। यह पहली बार है, जब गूगल होमपेज पर किसी स्मार्टफोन या हार्डवेयर प्रोडक्ट का लिंक दिया गया है।

क्लिक करते ही खुल जाता है Google Store

गूगल होमपेज पर दिख रहे लिंक पर क्लिक करने की स्थिति में यूजर्स को गूगल स्टोर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और वे कंपनी के अलग-अलग हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं। यहां कनेक्टेड होम, फोन्स और अन्य एक्सेसरीज खरीदने का विकल्प दिया गया है और प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद उससे जुड़ी जानकारी दिखती है। यहीं से यूजर्स को रीटेलर्स (फ्लिपकार्ट) वेबसाइट पर जाने के बाद फोन ऑर्डर करने का विकल्प मिलता है।

डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं Google Pixel 7a

6.1 इंच OLED डिस्प्ले और Google Tensor G2 प्रोसेसर वाले Pixel 7a को पहली ही सेल में डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसे 43,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया है लेकिन सेल के दौरान HDFC बैंक कार्ड से भुगतान की स्थिति में 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिवाइस को 39,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है और इसपर ढेरों ऑफर्स दिए गए हैं। फोन में 64MP+13MP डुअल कैमरा और 13MP सेल्फी कैमरा मिलता है।