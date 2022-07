जोकर वायरस का आतंक: गूगल ने भी डिलीट किए ये 50 ऐप्स, 3 लाख बार हो चुके हैं डाउनलोड

एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जोकर मैलवेयर ने दोबारा अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। Zscaler Threatlabz ​​के अनुसार, जोकर मैलवेयर ने गूगल प्ले स्टोर पर 50 ऐप्स को संक्रमित कर दिया है। हालांकि, गूगल ने तुरंत उन्हें अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। हमने नीचे संक्रमित ऐप्स की लिस्ट दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि आप अभी भी इनमें से किसी ऐप को अपने फोन में यूज कर रहे हैं, तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें।

जेडस्कैलर थ्रेटलैब्ज़ टीम के अनुसार, जोकर, फेसस्टीलर और कॉपर मालवेयर फैमिली हाल ही में ऐप्स के माध्यम से फैलते पाए गए हैं। जब थ्रेटलैब्ज़ टीम ने इस खतरे के बारे में गूगल एंड्रॉइड सिक्योरिटी टीम को बताया तो उन्होंने इन मलिशियस ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से तेजी से हटा दिया गया।

क्या है जोकर मैलवेयर?

जोकर सबसे प्रसिद्ध मैलवेयर फैमिली में से एक है जो एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस को अपना शिकार बनाता है। यह कोई नया मैलवेयर नहीं बल्कि काफी पुराना और जाना माना भी है बावजूद इसके यह मैलवेयर समय-समय पर अपने ट्रायल सिग्नेचर को अपडेट करके गूगल के आधिकारिक ऐप स्टोर में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। पीड़ित के कॉन्टैक्ट, डिवाइस डेटा और एसएमएस मैसेज को चुराने के अलावा, इस वायरस का उद्देश्य पीड़ित को महंगी वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल (WAP) सर्विसेस में साइनअप कराना है।

3 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुके हैं ऐप्स

अभी तक, थ्रेटलैब्ज़ को प्ले स्टोर पर 50 से अधिक विभिन्न जोकर डाउनलोडिंग ऐप मिल चुके हैं। इन सभी ऐप्स को कुल 3,00,000 से अधिक बार डाउनलोड किया गया है, और इनमें से ज्यादातर ऐप्स कम्युनिकेशन, हेल्थ, पर्सनलाइजेशन, फोटोग्राफी और टूल्स कैटेगरी से संबंधित हैं।

पिछले दो महीनों में, थ्रेटलैब के शोधकर्ताओं ने गूगल प्ले स्टोर में इन 50 ऐप्स मैलवेयर से संक्रमित पाया है:

1. Universal PDF Scanner - com.unpdf.scan.read.docscanuniver

2. Private Messenger - com.recollect.linkus

3. Premium SMS - com.premium.put.trustsms

4. Smart Messages - com.toukyoursms.timemessages

5. Text Emoji SMS - messenger.itext.emoji.mesenger

6. Blood Pressure Checker - com.bloodpressurechecker.tangjiang

7. Funny Keyboard - com.soundly.galaxykeyboard

8. Memory Silent Camera - com.silentmenory.timcamera

9. Custom Themed Keyboard - com.custom.keyboardthemes.galaxiy

10. Light Messages - com.lilysmspro.lighting

11. Themes Photo Keyboard - com.themes.bgphotokeyboard

12. Send SMS - exazth.message.send.text.sms

13. Themes Chat Messenger - com.relish.messengers

14. Instant Messenger - com.sbdlsms.crazymessager.mmsrec

15. Cool Keyboard - com.colate.gthemekeyboard

16. Fonts Emoji Keyboard - com.zemoji.fontskeyboard

17. Mini PDF Scanner - com.mnscan.minipdf

18. Smart SMS Messages - com.sms.mms.message.ffei.free

19. Creative Emoji Keyboard - com.whiteemojis.creativekeyboard.ledsloard

20. Fancy SMS - con.sms.fancy

21. Fonts Emoji Keyboard - com.symbol.fonts.emojikeyboards

22. Personal Message - com.crown.personalmessage

23. Funny Emoji Message - com.funie.messagremo

24. Magic Photo Editor - com.amagiczy.photo.editor

25. Professional Messages - com.adore.attached.message

26. All Photo Translator - myphotocom.allfasttranslate.transationtranslator

27. Chat SMS - com.maskteslary.messages

28. Smile Emoji - com.balapp.smilewall.emoji

29. Wow Translator - com.imgtop.camtranslator

30. All Language Translate - com.exclusivez.alltranslate

31. Cool Messages - com.learningz.app.cool.messages

32. Blood Pressure Diary- bloodhold.nypressure.mainheart.ratemy.mo.depulse.app.tracker.diary

33. Chat Text SMS - com.echatsms.messageos

34. Hi Text SMS - ismos.mmsyes.message.texthitext.bobpsms

35. Emoji Theme Keyboard - com.gobacktheme.lovelyemojikeyboard

36. iMessager - start.me.messager

37. Text SMS - com.ptx.textsms

38. Camera Translator - com.haixgoback.outsidetext.languagecameratransla

39. Come Messages - com.itextsms.messagecoming

40. Painting Photo Editor - com.painting.pointeditor.photo

41. Rich Theme Message - com.getmanytimes.richsmsthememessenge

42. Quick Talk Message - mesages.qtsms.messenger

43. Advanced SMS - com.fromamsms.atadvancedmmsopp

44. Professional Messenger - com.akl.smspro.messenger

45. Classic Game Messenger - com.classcolor.formessenger.sic

46. Style Message - com.istyle.messagesty

47. Private Game Messages - com.message.game.india

48. Timestamp Camera - allready.taken.photobeauty.camera.timestamp

49. Social Message - com.colorsocial.message

50. Simple Note Scanner - com.wuwan.pdfscan