Google ने बैन किए SMS Scam से जुड़े ये 150 ऐप्स, अपनी सेफ्टी के लिए तुरंत करें फोन से डिलीट

Google ने अपने ऐप स्टोर Google Play Store नामक से 150 और खतरनाक ऐप्स बैन कर दिए हैं। प्ले स्टोर पर ये 150 एसएमएस स्कैम ऐप UltimaSMS नामक एक अभियान का हिस्सा थे। इसमें फेक एक्टर यूजर्स को महंगी प्रीमियम एसएमएस सेवाओं के लिए साइन अप कराते हैं जिससे यूजर्स पैसे कमा सकें लेकिन अंत में यूजर्स को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। अवास्ट का कहना है कि इन ऐप्स को Google Play Store से 10.5 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि Google Play Store से कौनसे 150 SMS स्कैम ऐप्स बैन किए गए हैं।

UltimaSMS घोटाला अभियान के बारे में चिंताजनक बात यह है कि यह किसी देश तक सीमित नहीं है। बल्कि यह मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ओमान, कतर, कुवैत, अमेरिका और पोलैंड में Android उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया भर में सबसे अधिक प्रभावित देशों में फैला हुआ है।

ये एसएमएस स्कैम ऐप कैसे काम करता है

जैसा कि अवास्ट बताते हैं, जब कोई उपयोगकर्ता इन ऐप्स को Google Play Store से डाउनलोड करता है, तो ऐप उनकी लोकेशन, IMEI नंबर और फोन नंबर की जांच करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि घोटाले के लिए किस देश के क्षेत्र कोड और भाषा का उपयोग करना है। एक बार जब उपयोगकर्ता ऐप खोलता है, तो उनके डिवाइस की स्थानीय भाषा में एक स्क्रीन उन्हें अपना फ़ोन नंबर दर्ज करने के लिए प्रेरित करने के लिए सेट की जाती है।

मांगी गई डिटेल्स दर्ज करने पर, उपयोगकर्ता प्रीमियम एसएमएस सेवाओं की सदस्यता लेता है जो देश और मोबाइल कंपनी के आधार पर प्रति माह $40 से अधिक शुल्क ले सकता है। ऐप्स की ऐड सर्विस को अनलॉक करने के बजाय, ये ऐप पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। नकली ऐप्स का एकमात्र उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को प्रीमियम एसएमएस सदस्यता के लिए साइन अप करने के लिए धोखा देना है।

बैन ऐप लिस्ट

Ultima Keyboard 3D Pro

VideoMixer Editor Pro

FX Animate Editor Pro

Battery Animation Charge 2021 Dynamic HD & 4K Wallpapers

RGB Neon HD Keyboard Background

AppLock X FREE

NewVision Camera

Ultra Camera HD

Wi-Fi Password Unlock

Wi-Fi Around: All Wi-Fi and Hotspots Unlock

Colorful Call Screen & Phone Flash Waterdrinker Reminder

GT Sports Racing Online

Magic Fonts and Keyboard 2021

All Language Photo and Voice Translator AI

Crime City: Revenge

Reface Ultra

Projector HD/AR Video Editor LivePhoto Animator

Ludo Masterpiece Online

Mobile Scanner Pro: PDF Scanner App, Scan to PDF

Magic Mix Cut - Super Video Editor

Future Scanner FREE 2021

Pro Video Downloader 2021

AmazeTranslate

Football Masters 2021 New Body Shape Editor

Call Voice Recording 2।0

Pro Tuber Ad Blocker for Video

Fitness Ultimate 2021

Wallpaper XYZ Pro

PhotoLab Pro +

iOS Launcher X 2021

Stay Fit: Home Fitness Plan

Chat Translator Pro for WhatsApp

Roll Your Icons CosmosVPN

Amore Live Random Chat

Game Center: Complete Edition

All HD Video SX - Smart Player

Easy Smart Translator Pro

Easy Chat Translator for WhatsApp

Spam Calls Buster

WhoCall Caller ID and Spam Blocker Pulse Rate Checker

NOWDownloader and Private Apps

Video Saver & Private Browser

Wallpaper Anime for Android

Pixelize Art

Muslim Memoji & Stickers for Whatsapp

Easy Chat Translator: All Language SecVPN: Fast and Secure VPN

LED Border

Smart Global Translator

Free Launcher X Pro

ICall U - Online Video Hotchat

Pure Tube PRO: Block Video Ads

Future AI Scan Free 2021

Qibla Finder: Qibla Compass & Prayer Times 2021 EasyCode: QR and Barcode Scanner

Wi-Fi Opensignal

Ano caller: Spam List & Caller ID

Pro Calls Recorder

Amazing Arab Videos