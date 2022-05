Call Recording पर गूगल का बैन, अब ऐसे रिकॉर्ड कीजिए अपने फोन कॉल्स

गूगल ने प्ले स्टोर के लिए एक नई पॉलिसी को पेश किया है, जिसके तहत यूजर्स Truecaller जैसे किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप्स से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। नई पॉलिसी में थर्ड-पार्टी ऐप्स पर Accessibility API इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है, जिसका सीधा संबंध कॉल रिकॉर्डिंग से है। हालांकि आप फोन के साथ आने वाले ऐप्स के जरिए रिकॉर्डिंग जारी रख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी एंड्रॉइड फोन है, तो जानते हैं कैसे अब आप कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग

Android डिवाइस पर अब ऐसे करें कॉल रिकॉर्डिंग

इसका सबसे आसान तरीका है कि आप यह काम फोन में आने वाले Dialer ऐप (जहां से आप नंबर डायल करते हैं) के जरिए यह काम करें। हालांकि सभी स्मार्टफोन्स में डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं मिलता। ऐसे में आपका यह काम Google Phone ऐप के जरिए हो सकता है।

आप गूगल फोन ऐप को प्ले स्टोर के जरिए आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि कुछ स्मार्टफ़ोन में यह पहले से इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल होने के बाद ऐप खोलें और 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करें। यहां से Settings ऑप्शन में जाएं और Call Recording पर क्लिक करें।

यहां से आप "Numbers not in your contacts" ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। ऐसा करने पर अनजान नंबरों से आने वाली सभी कॉल्स ऑटोमैटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगे। जो नंबर पहले से सेव हैं उनकी कॉल रिकॉर्ड करने के लिए, आपको हर बार मैन्युअल रूप से रिकॉर्डिंग ऑन करनी होगी।