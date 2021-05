Google Android 12 OS की हुई एंट्री, शानदार फीचर्स से मिलेगा यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस

Google ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम Android 12 को पेश कर दिया है। नए ओएस के साथ कंपनी यूजर्स के स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को पहले से और बेहतर बनाना चाहती है। ऐंड्रॉयड 12 में नए फीचर्स की भरमार है और इसका विजुअल डिजाइन लैंग्वेज पूरी तरह से नया है। ऐंड्रॉयड 5.0 के बाद यह कंपनी का सबसे बड़ा अपडेट है और इसमें यूजर्स को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं ऐंड्रॉयड 12 में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स के बारे में।

मटीरियल यू

गूगल के नए डिजाइन लैंग्वेज का नाम मटीरियल यू (Material You) है। इसकी खास बात है कि यह फोन के डिजाइन को यूजर्स के प्रेफरेंस के अनुसार सेट कर देता है। इतना ही नहीं, नए लैंग्वेज में नॉन-गूगल ऐप भी आसानी से नए विजुअल के साथ सिंक हो जाते हैं ताकि यूजर्स को स्मूद और शानदार एक्सपीरियंस मिल सके। मटीरियल यू की मदद से यूजर को लाइट और डार्क के अलावा भी कई और थीम्स का ऑप्शन दिया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: Xiaomi ने रचा इतिहास, Apple, OnePlus, Samsung को पछाड़ अब इस कैटेगरी में बनी नंबर-1

कलर एक्सट्रैक्शन नाम के नए फीचर की मदद से यूजर सेट किए गए वॉलपेपर से मैच करते थीम को सेट कर सकेंगे। लॉकस्क्रीन पर दी गई डाइनैमिक लाइटिंग नया ऐनिमेशन दिखाती है जो फोन अनलॉक का बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा नए यूजर इंटरफेस में कई फ्लूइड मोशन और ऐनिमेशन दिए गए हैं।

Android 12 is really the biggest design change in history, and I like it very much. pic.twitter.com/AxsmatVBkC