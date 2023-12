ऐप पर पढ़ें

Google ने अपने बेस्ट ऑफ प्ले 2023 अवार्ड्स की घोषणा की है जो भारत में बेस्ट ऐप्स और गेम को मान्यता देते हैं। ये ऐप्स कई प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं जिनमें फ़ोन, टैबलेट और अन्य डिवाइस शामिल हैं। पुरस्कार न केवल Google Play पर बेस्ट ऐप्स और गेम को बल्कि उनके डेवलपर्स को भी सम्मानित करते हैं। यहां भारत में 2023 के बेस्ट एंड्रॉयड ऐप्स हैं। देखिये इस लिस्ट में कौन-कौन से ऐप्स शामिल हैं:

1. THAP: Your Happiness Gym

2. Level SuperMind: Focus & Calm

3. Dashtoon: Comics & Manga

4. Pepul, Social Media from India

5. Threads, an Instagram app

6. AmbitionBox - Salary & Reviews

8. Study Abroad with upGrad

9. Stimuler- IELTS Speaking Coach

10. SwiftChat by ConveGenius

11. BabyCloud

12. Infinity Learn - Learning App

