हिंदी न्यूज़ गैजेट्स अब 1 SIM पर एक साथ चलेंगे 2 फोन नंबर, गूगल का कमाल फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

अब 1 SIM पर एक साथ चलेंगे 2 फोन नंबर, गूगल का कमाल फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

गूगल अपने एंड्राइड 13 में मल्टीपल इनेबल्ड प्रोफाइल (MEP) फीचर को इंप्लीमेंट करने जा रही है। यह टेक्नोलॉजी यूजर्स को एक ई-सिम में दो अलग-अलग नेटवर्क प्रोवाइडर को कनेक्ट करने की सुविधा देती है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 03 Apr 2022 09:20 AM

इस खबर को सुनें