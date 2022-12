Paytm यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब यहां भी चेक कर पाएंगे लाइव ट्रेन और PNR स्टेटस

ऐप पर पढ़ें

ई–वॉलेट पेटीएम (Paytm) आजकल अधिकतर लोगों के दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। अगर हमें घर बैठे मोबाइल रिचार्ज, टिकट बुकिंग, डीटीएच रिचार्ज और ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हम पेटीएम से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पेटीएम का यूज करके हम गोल्ड पर्चेज और पर्सनल लोन भी पा सकते हैं। इन सुविधाओं के अलावा अब आप पेटीएम ऐप और वेबसाइट के माध्यम से अपने लाइव ट्रेन स्टेटस और पीएनआर (PNR) स्टेटस का भी पता लगा सकते हैं। अगर आप भी पेटीएम यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने लाइव ट्रेन स्टेटस और PNR स्टेटस को चेक कर सकते हैं।

पेटीएम के वेबसाइट से ऐसे चेक करें लाइव ट्रेन स्टेटस

1. सबसे पहले पेटीएम का ऑफिशियल वेबसाइट ओपेन करें और नीचे की ओर स्क्रॉल करके ‘Book and Buy on the platform’ ऑप्शन पर जाएं।

2. उसके बाद ‘Train Ticket option’ पर क्लिक करें और यहां अपना ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम एंटर करें।

3. अब बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट करें और उसमें बोर्डिंग डेट मेंशन करें।

4. इसके बाद ‘Check Live Status’ पर क्लिक करें और अपने ट्रेन को स्पॉट करें।

पेटीएम ऐप से ऐसे चेक करें लाइव ट्रेन स्टेटस

1. पहले पेटीएम ऐप ओपन करें और नीचे स्क्रॉल करके ‘Train Ticket section’ पर जाएं।

2. अब ‘Train Station Option’ को क्लिक करें। अपना ट्रेन नंबर एंटर करें और अपने बोर्डिंग स्टेशन को सेलेक्ट करें।

3. लास्ट में ‘Check Live Status Option) पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स पाएं।

पेटीएम के वेबसाइट पर ऐसे चेक करें PNR स्टेटस

1.सबसे पहले पेटीएम के ऑफिशियल वेबसाइट ओपेन करें और नीचे की ओर स्क्रॉल करके ‘Book and Buy on the platform’ ऑप्शन पर जाएं।

2. उसके बाद ‘Train Ticket option’ पर क्लिक करें और यहां अपना पीएनआर नंबर डालें।

3. अब ‘Check PNR Status Option’ पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स पाएं।

पेटीएम ऐप पर ऐसे चेक करें अपना PNR स्टेटस

1.पहले पेटीएम ऐप ओपन करें और नीचे स्क्रॉल करके ‘Train Ticket section’ पर जाएं।

2. अब ‘Check PNR Tab’ पर टैप करें और अपना 10 डिजिट का पीएनआर नंबर एंटर करें।

3. लास्ट में ‘Check Now’ बटन पर टैप करें और स्क्रीन पर अपना PNR स्टेटस पाएं।