Airtel यूजर्स के लिए खुशखबरी! इन प्लान्स के साथ अब Free दे रहा है Netflix का सब्सक्रिप्शन

नेटफ्लिक्स (Netflix) पहले से ही एयरटेल (Airtel) के कई पोस्टपेड और प्रीपेड प्लान के साथ मुफ्त आता है। अब, टेलिकॉम कंपनी ने चुनिंदा ब्रॉडबैंड प्लान्स के साथ भी मुफ्त नेटफ्लिक्स की पेशकश कर रहा है:

