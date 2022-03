बधाई! एक दम चकाचक हो गया Gmail: लाइव हुआ बड़ा अपडेट, आप भी ऐसे करें ट्राई

अब आपको Gmail यूज करने का नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। क्योंकि लेटेस्ट जीमेल अपडेट लाइव हो गया है! जो जीमेल के लुक को एकदम नया कर देगा। नया अपडेट जीमेल इनबॉक्स की उपस्थिति में भी एक बड़ा बदलाव लाएगा। गूगल ने आखिरकार इसे अपडेट को लाइव कर दिया है, और कई उपयोगकर्ताओं को पहले ही अपडेट मिल चुका है। ये बदलाव कई गूगल प्रॉपर्टी पर आधारित हैं, जिनमें गूगल चैट और गूगल मीट शामिल हैं। यदि आपने अभी तक इन बदलावों का अनुभव नहीं किया है, तो देखें कि आपको पहले क्या करने की आवश्यकता है।

सबसे पहले, आपको जीमेल मैसेज 'Try the new Gmail view' को स्वीकार करना होगा। एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका जीमेल लेटेस्ट वर्जन संस्करण में अपडेट हो जाएगा।

लेटेस्ट जीमेल अपडेट कैसे मिलेगा?

- आपके द्वारा 'Try the new Gmail view' नोटिफिकेशन को स्वीकार करने के बाद, आपके अकाउंट में जीमेल रीडिजाइन लागू किया जाएगा, और यह आपको पेज को फिर से लोड करने के लिए प्रेरित करेगा। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके पास अपनी स्क्रीन पर जीमेल की नई विज़ुअल फंक्शनालिटी तक पूरी पहुंच होगी।

ये भी पढ़ें- ₹15000 में खरीदें शानदार iPhone: आईफोन SE और 11 पर बड़ी छूट; देखें डील

- अगर ये अभी भी काम नहीं कर रहा? तो जीमेल सेटिंग्स पर जाएं और ऊपरी दाएं कोने में गियर आइकन पर टैप करें और "Return to the original Gmail view" पर क्लिक करें। अब, क्विक सेटिंग्स पर जाएं और "Try the new Gmail view" चुनें।

Gmail New View में क्या नया?

- जीमेल के न्यू लुक में अपडेट होने के साथ, फोल्डर और लेबल के लिए पिछला साइडबार दाईं ओर ले जाया जाएगा। इसमें गूगट चैट, स्पेस और मीट तक पहुंचने के लिए यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड ऑप्शन होंगे। सब कुछ - एक बटन के नीचे।

ये भी पढ़ें- मोटो ने चुपके से लॉन्च किया 4GB RAM वाला सस्ता फोन Moto G22, मिलेगा 50MP कैमरा

- ट्रेडिशनल जीमेल डिजाइन में एक तरफा पैनल होता है जो जीमेल, चैट, स्पेस और मीट को एक ही कॉलम में लाता है जिसे स्क्रॉल करके एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन नए डिजाइन के साथ, पैनल को छिपाया जा सकता है जिस पर ऐप आइकन पर होवरिंग कर आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बाएं पैनल के निचले भाग में दिखाई देने वाले चैट हेड फुल-स्क्रीन मोड में खुलेंगे।

- हालांकि, अगर आपको बदलाव पसंद नहीं है, तो आप इसे आसानी से क्लासिक में बदल सकते हैं। बस सेटिंग्स पर जाएं और फिर "Quick Settings" के अंतर्गत, 'Return to original Gmail view' पर टैप करें। अब, यह आपको पेज को फिर से लोड करने के लिए प्रेरित करेगा और यही वह है। आप अपने पसंदीदा जीमेल लुक पर वापस आएंगे।