Gmail यूज करने में आएगा डबल मजा: सभी यूजर्स ले सकेंगे नए लुक और फीचर्स का मजा

अगर जीमेल के इंटरफेस से बोर हो गए हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। गूगल ने जीमेल को एक नए अवतार में पेश किया है। दरअसल, गूगल जीमेल के लिए डिजाइन बदलावों का एक सेट रोलआउट कर रहा है, जिसमें एक मटेरियल यू डिजाइन भी शामिल है जिसे इस साल की शुरुआत में अनाउंस किया गया था। जीमेल के नए डिजाइन इंटरफ़ेस में एक साइडबार है जो यूजर्स को गूगल की सभी चार सर्विसेस - मेल, चैट, स्पेस और मीट के बीच स्विच करने की अनुमति देता है। इसी के साथ अब, यूजर्स को नए चैट और स्पेस मैसेज के लिए बबल नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। यूजर्स को वर्तमान में पुराने जीमेल लेआउट पर वापस जाने की सुविधा दी जाती है। जीमेल कथित तौर पर इस साल के अंत में ईमेल और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में कुछ अतिरिक्त बदलाव लाने की भी योजना बना रहा है।

सभी के लिए आया अपडेटेड इंटरफेस

जीमेल अब सभी यूजर्स के लिए एक अपडेटेड इंटरफेस को रोल आउट कर रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म के लिए एक नया इंटीग्रेटेडत लेआउट शामिल है जिसे पहले जनवरी में अनाउंस किया गया था। नए डिजाइन में जीमेल इंटरफ़ेस के बाईं ओर एक साइडबार शामिल है जो यूजर्स को मेल, चैट, स्पेस और मीट के बीच आसानी से स्विच करने की अनुमति देता है।

बबल के माध्यम से मिलेंगे मैसेज के नोटिफिकेशन

जीमेल यूजर्स नोटिफिकेशन बबल के माध्यम से नए चैट और स्पेस मैसेज का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जीमेल के निचले बाएं कोने में दिखाई देंगे। नया डिजाइन यूजर्स को मैन्युअली जीमेल पर मेनू के साइड पैनल को दिखाने या छिपाने की सुविधा देता है।

पॉप-अप विंडो में खोल सकेंगे चैट मैसेज

यूजर्स चैट टैब से इंडिविजुअल या ग्रुप चैट मैसेज तक भी पहुंच सकेंगे। पहुंच प्राप्त करने के लिए, गूगल ने बताया कि "अपनी स्क्रीन के निचले भाग में एक छोटी पॉप-अप विंडो में चैट खोलने के लिए, किसी भी चैट के शीर्ष पर जाएं या साइड पैनल में चैट मैसेज के बगल में जाएं और पॉप-अप में खोलें पर क्लिक करें। जब आप मेल या स्पेस जैसे अन्य टैब पर जाते हैं तो विंडो दिखाई देती रहती है।"

नए लुक के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

इस बीच, गूगल के सपोर्ट पेज का कहना है कि जीमेल यूजर्स, चैट को जीमेल में ऑन करके और चैट को लेफ्ट-हैंड पैनल पर सेट करके नए व्यू का इस्तेमाल कर सकेंगे। वे Settings-> Quick Settings-> Go back to the original Gmail view-> New Window-> Reload करें पर क्लिक करके भी नए व्यू को यूज कर सकते हैं। हालांकि, भले ही यूजर्स के पास चैट इनेबल्ड न हो, फिर भी उन्हें नया लुक मिलेगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से जीमेल-ओनवी व्यू में।

जीमेल टैबलेट यूजर्स के भी ला रहा नए फीचर्स

द वर्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार, जीमेल के टैबलेट यूजर्स को भी प्लेटफॉर्म में और सुधार मिलने की उम्मीद है, जो इस साल के अंत में आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, गूगल जीमेल पर अन्य अपग्रेड के बीच बेहतर इमोजी सपोर्ट और अधिक एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जोड़ने की भी योजना बना रहा है।