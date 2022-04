Gizmore लाया जबर्दस्त मेड इन इंडिया ट्रॉली स्पीकर्स, कमाल की है ऑडियो क्वॉलिटी, दाम भी कम

गिजमोर ने अपने दो जबर्दस्त ब्लूटूथ ट्रॉली स्पीकर लॉन्च किए हैं। इन स्पीकर में माइक के साथ शानदार ऑडियो क्वॉलिटी दी गई है। स्पीकर्स में कंपनी 4 घंटे तक का प्लेटाइम और 2000 वॉट PMPO भी दे रही है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 13 Apr 2022 04:58 PM

