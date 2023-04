₹14000 से कम में खरीदें हूबहू iPhone 14 Pro जैसा फोन, लुक और डिजाइन कर देगा हैरान

ऐप पर पढ़ें

यदि आप भी कम पैसे में iPhone 14 Pro जैसे डिजाइन वाला फोन ढूंढे रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। चीन की जानी मानी स्मार्टफोन कंपनी जियोनी (Gionee) ने हूबहू आईफोन 14 जैसा दिखने वाला एक फोन लॉन्च कर दिया है। जियोनी ने इस फोन को Gionee F1 Plus नाम दिया है। Gionee F1 Plus दीखता तो बिलकुल iPhone 14 Pro के जैसा है, लेकिन इसकी कीमत आईफोन की तुलना में काफी कम है। Gionee F1 Plus की खासियत 8GB रैम, Unisoc T610 चिपसेट और चार्जिंग है, आइए जानते हैं इस फोन के सभी फीचर्स के बारे में:

Gionee F1 Plus के स्पेसिफिकेशन

जियोनी के फोन में आपको एचडी+ 1600*720 पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन के साथ 6.5 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा। F1 Plus को आईफोन की तरह दिखाने के लिए एक Notch कटआउट दिया गया है। बता दें कि जियोनी पहले भी iPhone, Huawei और Xiaomi के क्लोन मॉडल लॉन्च कर चुकी है।

इसके अलावा, यह Unisoc T610 चिपसेट पर चलेगा, फ़ोन में 8GB तक रैम और 128GB स्टोरेज है। यह 10W स्टैंडर्ड चार्जिंग के सपोर्ट के साथ बिल्ट-इन 4000mAh बैटरी के साथ आता है। उम्मीद है कि यह यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आएगा।

ऑप्टिक्स की बात करें तो इसमें 13 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा है। अन्य दो लेंस जो आप कैमरा बंप पर देखते हैं वह डमी है। आगे की तरफ, हमारे पास 5-मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर है जो एआई फेस अनलॉक को सपोर्ट करता है। डिवाइस Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बूट होगा। फ़ोन में एक 3.5 मिमी हेडफोन जैक और एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर शामिल हैं।

डिवाइस दो अलग-अलग वेरिएंट में लॉन्च किया गया है; जो 6GB+128GB और 8GB+128GB है। 6GB वैरिएंट की कीमत चीन में CNY 1099 (लगभग 13,100 रुपए) है जबकि 8GB वैरिएंट की कीमत CNY 1199 (लगभग 14,292 रुपए) है। फोन मैजिक नाइट ब्लैक और डीप सी ब्लू कलर वेरिएंट में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन की सेल फिलहाल चीन में शुरू हो चुकी है।