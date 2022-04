हिंदी न्यूज़ गैजेट्स सिर्फ ₹8000 में मिल रहा 108MP कैमरा और 6GB रैम वाला ये फोन, 30 हजार है MRP

सिर्फ ₹8000 में मिल रहा 108MP कैमरा और 6GB रैम वाला ये फोन, 30 हजार है MRP

फ्लिपकार्ट Xiaomi 11i 5G पर एक्सचेंज और बैंकिंग ऑफ़र के साथ फ्रीबीज प्रदान कर रहा है। डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर की मदद से फोन को मात्र 8000 रुपये में खरीदा जा सकता है। यहां देखें ऑफर की डिटेल

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sun, 17 Apr 2022 07:20 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.