नया मॉडल आने से पहले ₹36000 सस्ता मिल रहा iPhone 14 Plus, 90 हजार है एमआरपी

सबसे लेटेस्ट आईफोन 14 सीरीज स्मार्टफोन इस समय बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। कम बजट होने के कारण अगर आप पुराने आईफोन मॉडल पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो रुकिए। फ्लिपकार्ट पर चल रही इलेक्ट्रॉनिक्स सेल में नए आईफोन 14 मॉडल भी कम दाम में मिल रहे हैं। यदि आप एक बड़े डिस्प्ले वाला आईफोन चाहते हैं, लेकिन बहुत पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो iPhone 14 Plus आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। तो आज हम आपको iPhone 14 Plus पर मिल रही डील के बारे में बता रहे हैं, जो सेल में एमआरपी से लगभग 36 हजार रुपये कम कीमत में मिल रहा है। कहा जा सकता है कि लॉन्च के बाद ये फोन पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। अगर आप भी आईफोन 14 खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इस डील को हाथ से न जाने दें। सेल 31 जनवरी तक लाइव रहेगी। चलिए डिटेल में जानते हैं इस पैसा वसूल डील के बारे में सबकुछ...

एमआरपी से करीब 36 हजार सस्ता मिल रहा फोन

यहां हम आपको iPhone 14 Plus के बेस वैरिएंट पर मिल रहे ऑफर के बारे में बता रहे हैं, जो 128GB स्टोरेज के साथ आता है। ऑफिशियल साइट पर iPhone 14 Plus 128GB की एमआरपी 89,900 रुपये है और फ्लिपकार्ट पर भी ये इसी कीमत के साथ लिस्ट है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर ये 12,901 रुपये की छूट के साथ मात्र 76,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। लेकिन फोन पर मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर आप इसे कम कीमत में खरीद सकते हैं।

बैंक ऑफर का लाभ लेकर आप 1500 रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं जबकि फोन पर 21,400 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। दोनों ऑफर का पूरा लाभ ले लिया जाए, तो iPhone 14 Plus 128GB की कीमत मात्र 54,099 रुपये रह जाती है, जो एमआरपी से पूरे 35,801 रुपये कम है। शायद ये पहली बार है जब नया iPhone 14 Plus इतने बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है।

(नोट- बैंक ऑफर की डिटेल फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। एक्सचेंज बोनस की राशि पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगी।)

क्यों खरीदें iPhone 14 Plus?

iPhone 14 Plus में iPhone 14 के समान ही स्पेक्स हैं। दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज में एकमात्र बड़ा अंतर है। iPhone 14 Plus मॉडल में 6.7 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। आईफोन 14 प्लस का साइज आईफोन 14 प्रो मैक्स जितना ही है। हालांकि, प्लस वैरिएंट में एक वाइड नॉच है जबकि प्रो मॉडल्स में डायनामिक आइलैंड स्टाइल नॉच मिलता है। यदि आप एक बड़े डिस्प्ले वाला आईफोन चाहते हैं, लेकिन बहुत पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो आईफोन 14 प्लस आपके लिए एकदम सही है।

जहां तक ​​​​प्रोसेसर का सवाल है, आईफोन 14 प्लस A15 बायोनिक चिप के एक बेहतर संस्करण से लैस है, जो पूरे आईफोन 13 लाइनअप को भी शक्ति प्रदान करता है। फोटोग्राफी के लिए, आईफोन 14 प्लस में 12-मेगापिक्सेल अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ 12-मेगापिक्सेल है। ऐप्पल ने दावा किया है कि आईफोन 14 का कैमरा प्रदर्शन अपने पिछले जनरेशन मॉडल की तुलना में बेहतर है। आईफोन 14 प्लस के साथ आईफोन 14 आउट ऑफ द बॉक्स आईओएस पर चलता है।