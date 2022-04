टीवी-लैपटॉप-फोन खरीदने का सुनहरा मौका, यहां मिल रहा 60% तक OFF और ₹10000 तक कैशबैक

स्मार्ट टीवी, लैपटॉप खरीदने का प्लान है, तो ये सही मौका है। दरअसल, गुड़ी पड़वा पर टीवी, एसी, स्मार्टवॉच, होम एंटरटेनमेंट सिस्टम पर हजारों की छूट मिल रही है। डिटेल में जानिए कहां मिल रहा ऑफर

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 02 Apr 2022 01:51 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.