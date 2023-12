डील! ₹7000 से कम में iPhone वाला फीचर, 90Hz डिस्प्ले और 6GB रैम वाला फोन

ऐप पर पढ़ें

बजट प्राइस पर दमदार फीचर्स वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर अच्छा मौका मिल रहा है। यहां से ग्राहक बीते दिनों लॉन्च हुआ Techno Spark Go 2024 अब 7000 रुपये से भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इस डिवाइस में कम कीमत के बावजूद हाई-रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, 6GB रैम और डुअल dts स्पीकर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

दिसंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च हुए Techno Spark Go 2024 को इसकी कई बातें खास बनाती हैं। इस फोन में बैक कैमरा का डिजाइन iPhone के ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल से प्रेरित है। इसके अलावा ऐपल आईफोन मॉडल्स में मिलने वाले डायनमिक आईलैंड फीचर जैसे फीचर इस फोन में डायनमिक पोर्ट नाम से शामिल किया गया है, जो स्क्रीन के एक हिस्से में जरूरी जानकारी दिखाता है। Memory Fusion टेक्नोलॉजी के साथ इसमें 6GB रैम मिलती है।

इतनी कीमत पर मिल रहा Techno Spark Go 2024

Techno Spark Go 2024 को भारतीय मार्केट में इकलौते रैम और स्टोरेज वेरियंट के लिए 6,699 रुपये कीमत पर पेश किया गया है। इसके लिए Citibank Card, HDFC Bank Card Credit, Canara Bank और Federal Bank Debit Card, IDFC FIRST Bank Credit Card और OneCard Credit Card से भुगता करने की स्थिति में 10 पर्सेंट तक अतिरिक्त छूट मिल रही है।

पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने वाले ग्राहकों को इस फोन पर अधिकतम 6350 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। हालांकि इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी। Techno Spark Go 2024 को दो कलर ऑप्शंस- ग्रैविटी ब्लैक और मिस्ट्री वाइट में खरीदा जा सकता है।

ऐसे हैं Techno Spark Go 2024 के स्पेसिफिकेशंस

बजट फोन में 6.56 इंच का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ दिया गया है। इसमें Octa Core T606 प्रोसेसर के साथ Android 13 पर आधारित सॉफ्टवेयर मिलता है। फोन में 6GB (3GB इंस्टॉल्ड+3GB वर्चु्अल) रैम के साथ 64GB स्टोरेज दिया गया है, जिसे माइक्रोSD कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। 13MP प्राइमरी डुअल कैमरा और डुअल फ्लैश वाले 8MP कैमरा के अलावा फोन में डुअल dts स्पीकर्स, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और Type-C चार्जिंग वाली 5000mAh बैटरी दी गई है।