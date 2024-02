खुशखबरी: पूरे ₹15000 सस्ता हुआ बड़े डिस्प्ले वाला iPhone 15 Plus, इस डील पर टूट पड़े ग्राहक

ऐप पर पढ़ें

iPhone खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सही समय आ गया है। Flipkart Mobile Bonanza Sale में आईफोन मॉडल इस समय बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। सेल में बड़ी स्क्रीन साइज वाला iPhone 15 भी इस समय सबसे बड़े डिस्काउंट के मिल रहा है। अगर आप भी कम बजट में आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो खरीदारी करने का सही समय आ गया है। चलिए डिटेल में बताते हैं आईफोन पर मिल रही डील के बारे में सबकुछ...

15,151 रुपये कम में iPhone 15 Plus

दरअसल, हम iPhone 15 Plus मॉडल पर मिल रही डील के बारे में बात कर रहे हैं। फोन 6.7 इंच के बड़े डिस्प्ले के साथ आता है। लॉन्च के समय, इसके 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 89,900 रुपये थी लेकिन इस समय यह फ्लिपकार्ट पर मात्र 76,999 रुपये में मिल रहा है यानी लॉन्च प्राइज से फ्लैट 12,901 रुपये कम में मिल रहा है। लेकिन ऑफर यही खत्म नहीं हुआ है। फोन पर मिल रहे बैंक ऑफर का लाभ लेकर आप इसकी कीमत को कम कर सकते हैं। BOBCARD EMI ट्रांजैक्शन के जरिए खरीदी कर आप फोन पर पूरे 2,250 रुपये तक की छूट पा सकते हैं, जिसके बाद, फोन की प्रभावी कीमत 74,749 रुपये रह जाएगी। यानी आप इस फोन को लॉन्च प्राइस से पूरे 15,151 रुपये कम में अपना बना सकते हैं। इससे पहले कि यह ऑफर खत्म हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए।

चलिए एक नजर डालते हैं iPhone 15 Plus की खासियत पर

देखा जाए, तो iPhone 15 और iPhone 15 Plus में डिस्प्ले के अलावा कोई बड़ा अंतर नहीं है। iPhone 15 में 6.1 इंच का डिस्प्ले है तो iPhone 15 Plus 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। दोनों में सुपर रेटिना एक्सडीआर OLED डिस्प्ले पैनल मिलता है। दोनों ही फोन में एल्युमिनियम डिजाइन, फ्रंट में सिरेमिक शील्ड और कलर-इंफ्यूज्ड ग्लास बैक पैनल मिलता है। स्टोरेज के हिसाब से iPhone 15 Plus मॉडल 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज में आता है और आप इसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो और पिंक कलर में खरीद सकते हैं। बड़ा होने के वजह से प्लस मॉडल 201 ग्राम वजनी है। फोन में डायनेमिक आईलैंड एचडीआर डिस्प्ले और 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। फोन IP68 रेटेड बिल्ड के साथ आता है, जो इसे डस्ट, वॉटर और स्प्लैश रेजिस्टेंट बनाता है। फोन A16 बायोनिक चिप के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एडवांस्ड डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सेल मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए, फोन में 12 मेगापिक्सेल का लेंस मिलता है। चार्जिंग के लिए, फोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है। कंपनी का कहना है कि फोन में 26 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है।

(कवर फोटो क्रेडिट-macrumors)