बधाई हो: पूरे ₹15000 सस्ता हुआ iPhone 14 Plus, आईफोन 14 पर ₹12000 की छूट

ऐप पर पढ़ें

वैसे को iPhone 15 Series के लॉन्च होने के बाद ऐप्पल ने पुराने iPhone 14 मॉडल की कीमत में बड़ी कटौती कर दी थी लेकिन एक पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आईफोन 14 मॉडल इस समय भारी छूट के साथ मिल रहे हैं, वो भी बिना किसी बैंक और एक्सचेंज ऑफर के। अगर आप नए साल पर नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए खरीदारी करने का सही समय हो सकता है। आप आईफोन 14 मॉडल की खरीद पर फ्लैट 15 हजार तक की बचत कर सकते हैं।

यहां हम आपको iPhone 14 और iPhone 14 Plus पर मिल रही डील के बारे में बता रहे हैं।

iPhone 14 पर ₹12000 रुपये की छूट

जैसे कि हमने बताया आईफोन 15 सीरीज फोन आने के बाद, कंपनी ने आईफोन 14 मॉडल्स की कीमत में कटौती की थी। कटौती के बाद, iPhone 14 128GB मॉडल की कीमत 69,900 रुपये हो गई थी और यह ऑफिशियल साइट पर यह अभी भी इसी कीमत में मिल रहा है। लेकिन फ्लिपकार्ट से खरीदी पर आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट फोन iPhone 14 (Blue, 128GB) मॉडल 57,999 रुपये में मिल रहा है यानी बिना किसी बैंक और एक्सचेंज ऑफर के सीधे 11,901 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।

फ्लैट ₹15000 सस्ता हुआ iPhone 14 Plus

दूसरी और, iPhone 14 Plus (Starlight, 128GB) फ्लिपकार्ट पर केवल 64,999 रुपये में मिल रहा है। बता दें कि ऐप्पल की ऑफिशियल साइट पर अभी भी यह 79,900 रुपये में मिल रहा है, यानी फ्लिपकार्ट फोन पर फ्लैट 14,901 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। इन दोनों ही फोन पर ढेर सारे बैंक ऑफर मिल रहे हैं साथ में तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है, जिनका लाभ लेकर आप इनकी कीमत को और कम कर सकते हैं।

खुल गई 10 करोड़ लोगों की किस्मत, Google बांटेगा 5238 करोड़ रुपये, सीधे खाते में आएगा पैसा

iPhone 14 and iPhone 14 Plus के बेसिक स्पेसिफिकेशन

iPhone 14 में 6.1 इंच जबकि iPhone 14 Plus में 6.7 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले है। दोनों के ही डिस्प्ले 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस, एचडीआर और सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन के साथ आता है। दोनों ही फोन ऐप्पल के ए15 बायोनिक प्रोसेसर से लैस हैं और 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आते हैं। फोन iOS 17 पर काम करते हैं।

मात्र ₹10,990 में बड़ा Smart TV, फ्लिपकार्ट पर ये पांच 43-inch मॉडल सबसे सस्ते, मिलेगा 48W तक साउंड

फोटोग्राफी के लिए, दोनों ही मॉडल में 12 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। रियर में 12 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सेल का ही अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। कहा जा रहा है कि iPhone 14 में 3279 एमएएच बैटरी है, जिसमें 20 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है। iPhone 14 Plus में 4325 एमएएच बैटरी है, जिसमें 26 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है। दोनों में ही 20W चार्जिंग सपोर्ट के साथ लाइटनिंग पोर्ट है। दोनों ही मॉडल में डुअल सिम, 5G, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.2, एनएफसी, जीपीएस का सपोर्ट मिलता है।