सैमसंग-शाओमी समेत इन 5 फोन पर बंपर छूट, सबसे सस्ता मात्र ₹749 में खरीदें; ऑफर सिर्फ आज

स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है लेकिन बजट की समस्या है, तो अब टेंशन मत लीजिए। अमेजन पर सैमसंग, शाओमी और आईकू के कुछ धांसू मॉडल भारी छूट के साथ बिक रहे हैं। अमेजन कई फोन्स पर भारी डिस्काउंट दे रहा है।

