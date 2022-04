भूल जाओ महंगाई की टेंशन! 75 रुपये में पाओ 30 दिन वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग भी साथ

जियो, एयरटेल और वीआई हाल ही में 30 दिन वाले प्लान लाई। BSNL के पास पहले से ऐसे प्लान मौजूद हैं, जो महीनाभर चलते हैं। यहां हम आपको BSNL के बेहद कम कीमत वाले 30 दिन के प्लान्स के बारे में बता रहे हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 10 Apr 2022 10:19 AM

इस खबर को सुनें