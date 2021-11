गैजेट्स सैमसंग गैलेक्सी A32 का नया वेरिएंट लॉन्च, मिलेगी 12GB तक रैम; कीमत भी बजट में Published By: Arpit Soni Mon, 15 Nov 2021 02:54 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली

1 / 2 फोटो क्रेडिट- root-nation.com 2 / 2 फोटो क्रेडिट- root-nation.com