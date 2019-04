गैजेट-ऑटो अपडेट: दक्षिण कोरिया में 5 अप्रैल को लॉन्च होगा गैलेक्सी एस10 5जी; पढ़ें ऐसी ही अन्य खबरें

1- दक्षिण कोरिया में 5अप्रैल को लॉन्च होगा गैलेक्सी एस10 5जी

काफी समय से सैमसंग कंपनी अपने पांच फोन को मार्केट में लाने की तैयारी में थी, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में गैलेक्सी एस10(5जी) रहा। कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस फोन को पांच तारीख को मार्केट में लाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि यह भारत में अभी लॉन्च होने नहीं जा रहा है। कंपनी इस फोन को पहले दक्षिण कोरिया में लेकर आ रही है।

2- व्हाट्सएप फेक न्यूज के लिए लाया Enquiry Centre

व्हाट्सएप ने मंगलवार को अपने 'चेकप्वाइंट टिपलाइन' की घोषणा कर दी है। इसकी मदद से यूजर प्राप्त जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं। मैसैजिंग के दिग्गज एप ने यह घोषणा फेक न्यूज और अ‌फवाहों को रोकने के लिए की है ताकि वह आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित न कर पाएं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर व्हाट्सएप ने भारत सरकार से फेक न्यूज पर लगाम लगाने का वादा किया है।

3- प्राइवेसी पर भारी न पड़ जाए फोटो पोस्ट करने का शौक

फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करना आम बात है। लाइक्स, कमेंट के लालच और सोशल साइट पर एक्टिव रहने के शौक में लोग खूब तस्वीरें पोस्ट करते हैं। मगर, यह प्राइवेसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रहीं तस्वीरों से यूजर की लोकेशन का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, फोन को अनलॉक करने की तकनीक तक पता की जा सकती है।

4- Facebook ने की इस फीचर की घोषणा

Facebook ने एक नया फीचर जारी किया है जिसका टाइटल '‌‌वाय एम आई सीनिंग डिस पोस्ट' (Why am I seeing this post) है। इस फीचर की मदद से यूजर अपनी न्यूज फीड पर आने वाले गैर जरूरी पोस्ट से छुटकारा पा सकते हैं, जो ग्रुप, पेज और फ्रेंड्स के द्वारा पोस्ट किए जाते हैं। यह जानकारी फेसबुक ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर साझा की है।

5- मार्च महीने में घटी मारुति की कार सेल, 1.6 फीसदी की आई गिरावट

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री मार्च में 1.6 प्रतिशत घटकर 1,58,076 वाहन रही। पिछले साल इसी माह में कंपनी ने 1,60,598 वाहन बेचे थे।