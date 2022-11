फ्री में मिल रहा है Apple TV+ का सब्सक्रिप्शन, आईफोन या आईपैड है तो अभी उठाएं फायदा

कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बनाती और कई सॉफ्टवेयर और कंटेंट सॉल्यूशंस भी देती है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की तर्ज पर वीडियो कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए ऐपल यूजर्स को Apple TV+ सेवा मिलती है, जिसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अब ऐपल पूरे दो महीने के लिए इसका फ्री ऐक्सेस दे रही है।

ऐपल यूजर्स के पास दो महीने के लिए प्रीमियम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Apple TV+ का सब्सक्रिप्शन फ्री में पाने का मौका है। कंपनी ने इसके लिए लोकप्रिय सिंगर और अभिनेत्री सेलेना गोमेज के साथ पार्टनरशिप की है। गोमेज की एक नई डॉक्यूमेंट्री 'My Mind and Me' इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। ऐपल दो महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री देते हुए इसे प्रमोट कर रही है।

ऐपल के पास नहीं है मुड़ने वाला iPhone! सैमसंग ने उड़ाया मजाक, देखें मजेदार वीडियो

सेलेना गोमेज ने अपने फॉलोअर्स की दी जानकारी

सिंगल सेलेना गोमेज ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस फ्री ट्रायल की जानकारी दी है। सेलेना ने लिखा कि यह उनके फॉलोअर्स के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। ट्वीट में गोमेज ने एक लिंक भी शेयर किया है और Apple TV+ की वेबसाइट पर जाकर भी इस ट्रायल का फायदा उठाया जा सकता है।

किन ऐपल यूजर्स को मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन?

ऐपल सभी यूजर्स को अपनी Apple TV+ सेवा के लिए केवल सात दिनों का फ्री ट्रायल देती है। यह ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद हर महीने 99 रुपये का भुगतान करना होता है। नए ऐपल यूजर्स को इस सेवा का फ्री सब्सक्रिप्शन तीन महीनों के लिए दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि नए ऑफर के साथ सिर्फ नए ही नहीं बल्कि रिटर्निंग यूजर्स को भी दो महीने फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है।

फ्री में चाहिए Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन? इन प्लान्स से रीचार्ज करें Jio, Airtel और Vi यूजर्स

ऑफर का फायदा ऐसे उठा सकते हैं आप

Apple TV+ सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहिए तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाने के बाद 'Accept 2 Month Free' पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपनी Apple ID एंटर करनी होगी और कार्ड ऐड करने के बाद सेवा फ्री में मिलने लगेगी। ध्यान रहे कि ऑफर केवल 2 दिसंबर पर वैलिड है और ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन अपने आप रिन्यू हो जाएगा।