Google ने स्किन कलर के कारण रोका प्रमोशन, पूर्व कर्मचारी के खुलासे से मस्क भी हैरान

Google के एक पूर्व कर्मचारी ने हाल ही में X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट की एक सीरीज में दावा किया था कि "एक श्वेत व्यक्ति होने के कारण" उसे प्रमोशन नहीं दिया गया था। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, शॉन मैगुइरे ने 2016 से 2019 तक गूगल के कैलिफोर्निया स्थित हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू में काम किया। कथित तौर पर उन्होंने ये दावे गूगल की जेमिनी विफलता के बाद किए थे। उन्होंने शुक्रवार को एक पोस्ट में कहा, "Gemini is the tip of the iceberg"।

मैगुइरे ने 16 दिसंबर 2023 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल के जरिए अल्फाबेट इंक कंपनी के संबंध में अपने आरोपों को सार्वजनिक किया था। पोल में उन्होंने पूछा "क्या मुझे उस समय की कहानी सार्वजनिक करनी चाहिए जब मुझसे कहा गया था कि श्वेत व्यक्ति होने के कारण मुझे प्रमोट नहीं किया जा सकता?" तो 91 प्रतिशत वोटर्स ने "हां" कहा।

अपने पोल के बाद, एक्स प्लोटफॉर्म के मालिक एलन मस्क ने जवाब दिया: "यह हाल के वर्षों में अविश्वसनीय रूप से व्यापक है।"

एक महीने से अधिक समय बाद उन्होंने शुक्रवार को यह खुलासा किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसे एक्स पर 10.3 मिलियन से अधिक बार देखा गया।

कंपनी को "पूरी तरह से कूड़ेदान में आग लगाने वाली आग" बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि गूगल आरोपों से इनकार कर रहा है। उन्होंने पोस्ट में कहा, "लेकिन कंपनी से किसी ने भी कहानी में मेरा पक्ष जानने के लिए मुझसे संपर्क नहीं किया है।"

मैगुइरे ने कहा कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। गूगल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा: "मैं बस यही चाहता हूं कि आप इन समस्याओं को ठीक करें, खासकर यदि आप AI में नेतृत्व करने जा रहे हैं।"

इसके अलावा, उन्होंने गूगल के एक अधिकारी के हवाले से कहा: "मुझे वास्तव में आपको यह नहीं बताना चाहिए। इससे मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है। लेकिन आप यहां सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले लोगों में से एक हैं, लेकिन मैं अभी आपको प्रमोट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोटा है। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको अगला स्लॉट मिलेगा। कृपया धैर्य रखें। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। - गूगल"

पोस्ट की लेटेस्ट सीरीज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मस्क ने कहा: "मैंने इसे कई बार सुना है"। मैगुइरे, जिन्होंने यह भी कहा कि उनके लगभग पांच पूर्व-गूगल सहकर्मी "समान कहानियों और सबूतों/स्क्रीनशॉट" के साथ पोस्ट के बाद उनके पास पहुंचे थे, उन्होंने मस्क को जवाब देते हुए कहा, "हमें इन कहानियों को बताना शुरू करना होगा।"

मैगुइरे ने आगे कहा, "FYI करें यह मेरी कहानी का सिर्फ टीजर था... इसके सबसे बुरे के करीब भी नहीं।"

मस्क की प्रतिक्रिया के अलावा, उनके पोस्ट पर एक्स पर कई पूर्व गूगल कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं।