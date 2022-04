शुरू हुई धमाकेदार सेल! 15 हजार से कम में मिल रहे जबर्दस्त LED TV, सबसे सस्ता 7.5 हजार रुपये का

फ्लिपकार्ट की टीवी डेज सेल में आप 15 हजार रुपये से कम में बेहद शानदार एलईडी स्मार्ट ऐंड्रॉयड टीवी खरीद सकते हैं। 19 अप्रैल तक चलने वाली इस धमाकेदार सेल में कई आकर्षक बैंक ऑफर भी दिए जा रहे हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 15 Apr 2022 03:57 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.