Flipkart पर Republic Day Sale अगले हफ्ते शुरू, इन प्रोडक्ट्स पर सबसे बड़ी छूट

ऐप पर पढ़ें

लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है और इसकी ओर से साल 2024 की पहली बड़ी सेल की घोषणा कर दी गई है। देश के 75वें गणतंत्र दिवस से पहले प्लेटफॉर्म पर Flipkart Republic Day Sale 2024 शुरू हो रही है और इसकी आधिकारिक डेट की घोषणा कर दी गई है।

Flipkart यूजर्स के लिए Republic Day Sale 2024 अगले सप्ताह 14 जनवरी को शुरू होगी और 19 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान ढेरों प्रोडक्ट्स पर No Cost EMI का फायदा मिलेगा और SuperCoins के जरिए अतिरिक्त डिस्काउंट अवेल किए जा सकेंगे। ग्राहकों को Flipkart Axis Bank Credit Card से भुगतान की स्थिति में 5 पर्सेंट अनलिमिटेड कैशबैक दिया जाएगा।

ICICI बैंक यूजर्स को बड़ा फायदा

सेल के दौरान Flipkart Axis Bank Credit Card यूजर्स के अलावा बड़ा फायदा ICICI बैंक अकाउंट होल्डर्स को होगा। ICICI बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कार्डलेस EMI लेनदेन की स्थिति में 10 पर्सेंट इंस्टेंट कैशबैक का फायदा ढेरों प्रोडक्ट्स पर मिलने वाला है। ग्राहक बाद में भुगतान करने के लिए Flipkart Pay Later सेवा भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

ज्यादा खरीददारी पर ज्यादा डिस्काउंट

सेल के दौरान हर 4 घंटे में रॉकेट डील्स की घोषणा की जाएगी, इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स फ्लैट प्राइस डील्स के साथ सबसे कम कीमत पर लिस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा ज्यादा खरीददारी पर ज्यादा फायदा होगा। उदाहरण के लिए, 'Buy 3, Get 5 Percent Off' और 'Buy 5, Get 7 Percent Off' जैसे ऑफर्स भी मिलने वाले हैं।

स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली है बड़ी छूट

रोज 10 बजे से शाम 4 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच Limited Hour Brand Deals लाइव रहेंगी। Flipkart Plus यूजर्स को 24 घंटे पहले सेल का ऐक्सेस मिल जाएगा। सेल में मिडरेंज से लेकर प्रीमियम स्मार्टफोन्स तक सबसे बड़ी छूट पर मिलने वाले हैं। Samsung, Motorola, Apple, Google और Realme फोन्स पर खास ऑफर्स की घोषणा सेल के दौरान की जाएगी।