यूजर्स को मिला दिवाली गिफ्ट! 71% तक सस्ते हुए 65 इंच के Smart TV, लिस्ट में सैमसंग, वनप्लस और मोटोरोला

फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में 65 इंच के स्मार्ट टीवी (Smart TV) बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल के आखिरी दिन आप इन टीवी को 71 पर्सेंट तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। सेल में जिन टीवी पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है, उनमें मोटोरोला के अलावा सैमसंग और वनप्लस का भी टीवी शामिल है। इन टीवी को आप आकर्षक बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। इन टीवी पर बंपर एक्सचेंज डील भी दी जा रही है। ये टीवी शानदार 4K डिस्प्ले और दमदार ऑडियो के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इस ऑफर के बारे में।

MOTOROLA EnvisionX 165 cm (65 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV (65UHDGQMBSGQ)

फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल के आखिरी दिन यह टीवी यह टीवी 71 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। टीवी का MRP 1,40,500 रुपये है, लेकिन सेल में आप इसे 39,999 रुपये में खरीद सकते हैं। कंपनी इस टीवी पर 750 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 2 हजार रुपये तक और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए इस टीवी में 24 वॉट के स्पीकर सेटअप के साथ डॉल्बी ऑडियो दिया गया है।

SAMSUNG Crystal 4K iSmart Series 163 cm (65 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Tizen TV 2023 Edition (UA65CUE60AKLXL)

सैमसंग के इस टीवी का MRP 99,900 रुपये है। सेल में यह 35 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 63,990 रुपये में मिल रहा है। ईएमआई ट्रांजैक्शन पर टीवी की कीमत को 2 हजार रुपये तक और कम किया जा सकता है। अगर आपके पास SBI का कार्ड है, तो आपको 750 रुपये तक का अडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। एक्सचेंज ऑफर में टीवी 2 हजार रुपये तक और सस्ता हो सकता है। कंपनी इस टीवी में 50Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले ऑफर कर रही है। इसमें 20 वॉट का ऑडियो सेटअप दिया गया है। इसमें आपको वीडियो कॉलिंग फीचर भी मिलेगा।

OnePlus U1S 164 cm (65 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Android TV with Far field and Dolby Audio (65UC1A00)

सेल में टीवी की कीमत MRP से 32 पर्सेंट कम हो गई है। अब आप इसे 69,999 रुपये की बजाय 46,999 रुपये में खरीद सकते हैं। बैंक ऑफर में टीवी 1500 रुपये तक और सस्ता हो सकता है। इस टीवी पर भी 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। टीवी जबर्दस्त फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 30 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।

