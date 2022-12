55 इंच के 5 सबसे सस्ते Smart TV, OnePlus पर ₹37000 की बचत; देखें पूरी लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

55 inch Smart TV खरीदने का प्लान है, तो एक आपके लिए एक दम सही समय हो सकता है। फ्लिपकार्ट पर ईयर-एंड सेल शुरू हो चुकी है, जिसमें पॉपुलर ब्रांडेड के स्मार्ट टीवी बेहद कम कीमत में मिल रहे हैं। हम यहां आपको 5 ऐसे टीवी के बारे में बता रहे हैं, जो इस समय भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने Oneplus, iFFALCON, Vu जैसे पॉपुलर ब्रांड्स को शामिल किया है। फ्लिपकार्ट सेल 24 से 28 दिसंबर तक चलेगी। फटाफट देखें आपके बजट में कौन सा बेहतर...

1. iFFALCON by TCL K61 139 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Android TV (55K61)

70,990 रुपये एमआरपी वाला ये 55 इंच टीवी फ्लिपकार्ट पर 58 फीसदी छूट के साथ मात्र 29,499 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर ढेर सारे बैंक ऑफर मिल रहे हैं, जिनका लाभ लेकर आप 3000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, टीवी पर 11,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। यानी अगर दोनों ऑफर लाभ ले लिया जाए, तो टीवी की कीमत मात्र 15,499 रुपये (₹29,499 - ₹3000 - ₹11,000) रह जाती है। आप 1 रुपये में OTTplay Premium सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें लगभग 6 ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा।

2. KODAK CA Series 139 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Android TV with Dolby Digital Plus & DTS TruSurround (55CA0909)

47,999 रुपये एमआरपी वाला ये 55 इंच टीवी फ्लिपकार्ट पर 37 फीसदी छूट के साथ मात्र 29,999 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर ढेर सारे बैंक ऑफर मिल रहे हैं, जिनका लाभ लेकर आप 3000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, टीवी पर 11,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। यानी अगर दोनों ऑफर लाभ ले लिया जाए, तो टीवी की कीमत मात्र 15,999 रुपये (₹29,999 - ₹3000 - ₹11,000) रह जाती है। टीवी पर ढेर सारे फ्रीबीज भी मिल रहे हैं, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

3. Vu GloLED 139 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Google TV with DJ Subwoofer 104W (55GloLED)

65,000 रुपये एमआरपी वाला ये 55 इंच टीवी फ्लिपकार्ट पर 41 फीसदी छूट के साथ मात्र 37,999 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर ढेर सारे बैंक ऑफर मिल रहे हैं, जिनका लाभ लेकर आप 3000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, टीवी पर 16,900 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। यानी अगर दोनों ऑफर लाभ ले लिया जाए, तो टीवी की कीमत मात्र 18,099 रुपये (₹37,999 - ₹3000 - ₹16,900) रह जाती है। यानी टीवी एमआरपी से पूरे 18,099 रुपये कम में खरीदा जा सकता है। टीवी पर ढेर सारे फ्रीबीज भी मिल रहे हैं, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

4. Blaupunkt Cybersound 139 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Android TV with Dolby MS12 & 60W Speakers (55CSA7090)

55,999 रुपये एमआरपी वाला ये 55 इंच टीवी फ्लिपकार्ट पर 37 फीसदी छूट के साथ मात्र 34,999 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर ढेर सारे बैंक ऑफर मिल रहे हैं, जिनका लाभ लेकर आप 3000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, टीवी पर 11,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। यानी अगर दोनों ऑफर लाभ ले लिया जाए, तो टीवी की कीमत मात्र 20,099 रुपये (₹34,999 - ₹3000 - ₹11,000) रह जाती है। यानी टीवी एमआरपी से पूरे 20,999 रुपये कम में खरीदा जा सकता है। टीवी पर ढेर सारे फ्रीबीज भी मिल रहे हैं, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

5. OnePlus U1S 139 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Android TV with Far field and Dolby Audio (55UC1A00)

59,999 रुपये एमआरपी वाला ये 55 इंच टीवी फ्लिपकार्ट पर 28 फीसदी छूट के साथ मात्र 42,999 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर ढेर सारे बैंक ऑफर मिल रहे हैं, जिनका लाभ लेकर आप 3000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, टीवी पर 16,900 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। यानी अगर दोनों ऑफर लाभ ले लिया जाए, तो टीवी की कीमत मात्र 23,099 रुपये (₹42,999 - ₹3000 - ₹16,900) रह जाती है। यानी टीवी एमआरपी से पूरे 36,900 रुपये कम में खरीदा जा सकता है। टीवी पर ढेर सारे फ्रीबीज भी मिल रहे हैं, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।