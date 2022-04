हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Sale शुरू: ₹11000 से कम में खरीदें 8GB RAM वाला Oppo F21 Pro, स्क्रीन टूटी को फ्री में होगी चेंज

Oppo F21 Pro की भारत में पहली सेल शुरू हो गई है। स्मार्टफोन के मुख्य आकर्षण में इसका लेदर जैसा बैक डिज़ाइन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट और 64MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप शामिल है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Fri, 15 Apr 2022 01:15 PM

