जानें क्या है FB पर BFF टाइप करने की सच्चाई, Text क्यों होता है ग्रीन

ब्रिटिश कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा फेजबुक यूजर्स का डाटा लीक करने का मामला प्रकाश में क्या आया इस लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मेसेज बड़ी तेजी के साथ वायरल होने लगा। ऐसे कई पोस्ट्स वायरल होने लगे, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि कमेंट बॉक्स में BFF टाइप कर आप यह जान सकते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट सुरक्षित है या नहीं। ऐसे पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि BFF टाइप करने के बाद अगर लेटर्स ग्रीन हो जाते हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट सुरक्षित है और नहीं होते तो आपका अकाउंट खतरे में है और डाटा चोरी होने का डर है।

सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह की घटनाएं घटती हैं जिनमें यूजर्स वायरल कंटेट, तस्वीर या वीडियो का सच बिना जाने ही उसे प्रमोट करने में लगते हैं। वायरल हो रहे इस मेसेज का आपके फेसबुक अकाउंट की सुरक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बात में सच्चाई जरूर है कि अगर आप फेसबुक पर किसी भी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में BFF टाइप करेंगे तो यह हरे रंग का हो जाएगा और दो हाथ दिखाई देंगे। दरअसल, यह फेसबुक के 'Text Delight' फीचर का हिस्सा है। 'BFF' का मतलब 'बेस्ट फ्रेंड फॉरऐवर' से है। जैसे आप जब फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में Best Wishes, Congratulations, You Got This लिखते हैं तो आपकी लिखी टेक्स्ट हाइलाइट हो जाती है, आप इस झांसे में न पड़े।