Facebook ने की इस फीचर की घोषणा

Facebook ने एक नया फीचर जारी किया है जिसका टाइटल '‌‌वाय एम आई सीनिंग डिस पोस्ट' (Why am I seeing this post) है। इस फीचर की मदद से यूजर अपनी न्यूज फीड पर आने वाले गैर जरूरी पोस्ट से छुटकारा पा सकते हैं, जो ग्रुप, पेज और फ्रेंड्स के द्वारा पोस्ट किए जाते हैं। यह जानकारी फेसबुक ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर साझा की है।

फेसबुक की प्रोडक्ट मैनेजर रमय्या सेतुरमन के मुताबिक, इस फीचर से लोग अपनी न्यूजफीड पर चलने वाली पोस्ट और विज्ञापन पर टैब करके उसके ऊपर आने वाले विकल्प '‌‌वाय एएम आई सीनिंग डिस पोस्ट' पर जाकर शिकायत कर सकते हैं कि वह आपकी प्रोफाइल पर क्यों दिखाया जा रहा है। बताते चलें कि इससे पहले फेसबुक को कई विवादों का सामना करना पड़ा था, जिसमें उसपर जानकारी का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। ऐसे में फेसबुक का यह पहला कदम है। इससे यूजर खुद अपनी न्यूज फीड को नियंत्रित कर पाएंगे। सेतुरमन के मुताबिक, यह पहला समय है जब फेसबुक खुद जानकारी जुटा रहा है कि एप में पोस्ट की रैकिंग खुद कैसे काम करती है।

'‌‌वाय एम आई सीनिंग डिस पोस्ट' के अतिरिक्त फेसबुक एक नए फीचर को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। दरअसल, फेसबुक ने साल 2014 में '‌‌वाय एम आई सीइंग डिस एड' को लॉन्च किया था और अब इसको बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। सेतुरमन ने कहा कि उन्हें बीते कई सालों के दौरान महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त हुआ है। यह फीडबैक उनकी टीम की मदद करेगा और वह कुछ लोगों से संपर्क बनाए हुए है। इस सुधार के साथ फेसबुक का उद्देश्य है कि लोग अपनी जरूरत के अनुसार अपनी न्यूजफीड को संवार सकें।