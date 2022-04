हिंदी न्यूज़ गैजेट्स नहीं मिलेगा इससे सस्ता Broadband Plan: ₹17 से भी कम खर्च कर पाएं 300 Mbps स्पीड, Unlimited डेटा

नहीं मिलेगा इससे सस्ता Broadband Plan: ₹17 से भी कम खर्च कर पाएं 300 Mbps स्पीड, Unlimited डेटा

अगर आप सालभर की वैलिडिटी वाला ब्रॉडबैंड प्लान ढूंढ रहे हैं तो यहां आपकी तलाश खत्म हो सकती है। क्योंकि आज हम आपको Excitel के एक परफेक्ट लॉन्ग-टर्म हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में बता रहे है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 16 Apr 2022 09:55 AM

इस खबर को सुनें